Aschersleben/MZ - „Können Sie mir schon mitteilen, wann wir einen Termin bei Ihnen bekommen? Mein Sohn möchte kommenden Sommer seinen Schulabschluss machen. Nur muss er ständig Zuhause bleiben, weil er immer wieder Fieber, Schwindelattacken, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Müdigkeit und starke Konzentrationsstörungen hat.“ Aus dem Brief, den Sabrina Reiffarth am Mittwoch an eine Ambulanz in Jena geschrieben hat, ist die schiere Verzweiflung herauszulesen.