Güsten. - Es ist die Liebe zur Sprache, die das diesjährige Güstener Prinzenpaar nicht nur als Majestäten vereint, sondern auch privat für Harmonie zwischen den beiden sorgt. Sabrina Eckardt und Sascha Licht sind seit 2022 ein Paar und in der diesjährigen Session als Sascha I. und Sabrina I. auch auf der Bühne des Hotels „Stadt Güsten“ zu sehen.

Gemeinschaft überzeugt

Für die 34-jährige Güstenerin gehört der Karneval fest in den Jahreskalender. „Ich bin 2009 schon dabei gewesen, habe aber dann eine längere Pause gemacht. Aktiv bin ich wieder seit 2019 Teil der Gruppe“, berichtet sie. Und weil sie ihren „Prinzen“ privat schon gefunden hat, wollte die zweifache Mutter in diesem Jahr auch Prinzessin sein.

Und was sagt Sascha Licht zum Karneval? „Eigentlich konnte ich damit nichts anfangen“, sagt er mit einem Lachen. „Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Karneval keine Rolle gespielt hat.“ Der 35-Jährige ist in Königs Wusterhausen (Brandenburg) aufgewachsen, zog nach dem Abitur nach Magdeburg, hat Philosophie und Deutsch als Zweit- und Fremdsprache studiert. „Ich habe dann meine Wurzeln hier geschlagen.“

Und durch eine Dating-App hat er dann Sabrina Eckardt kennengelernt und ist vergangenes Jahr zum Karneval gekommen. „Karneval in Sachsen-Anhalt war für mich von außen betrachtet immer nur das Klatschen älterer Menschen zu einem ziemlich schlecht gealterten Programm. Inzwischen weiß ich, dass es nicht um das Programm auf der Bühne geht, sondern um die gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt und die Möglichkeit den Menschen im Dorf einen gemeinsamen Abend zu geben, an dem sie zusammen feiern können. Es ist Zusammenhalt.“

Aktuell muss Licht noch pendeln, denn wohnt er in Magdeburg und arbeitet dort auch: „Ich bin seit fünf Jahren Lerntherapeut für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche am Duden-Institut für Lerntherapie in Magdeburg. Und seit Beginn dieses Jahres bin ich dazu auch noch Standortleiter.“

Nach Magdeburg hat es im vergangenen Jahr dann auch Sabrina Eckardt verschlagen. Die gelernte Restaurantfach- und Industriekauffrau hat sich noch einmal für ein Studium entschieden. Seit Oktober pendelt sie nun in die Landeshauptstadt und paukt dort Germanistik mit interdisziplinärem Ziel. Auch sie lernt Deutsch als Zweit- und Fremdsprache.

„Die Fahrt von Güsten nach Magdeburg ist sehr angenehm. Ich fahre mit dem Zug, man muss nicht umsteigen“, erklärt sie. Auch die Seminargruppe sei mit zehn Personen sehr familiär. Schon vor zwei Jahren hat sie nach ihrem Abitur an der Staßfurter Wema überlegt, ob sie studieren geht. „Ich habe ihr dann gesagt, sie soll ihren Traum verwirklichen“, fügt Sascha Licht hinzu. Lange will das Paar aber nicht mehr pendeln. „Wir suchen eine gemeinsame Wohnung und wollen eigentlich in Güsten bleiben“, sagt Eckardt. Denn sie ist in der Stadt auch aufgewachsen, ihre beiden Söhne besuchen Schulen in Aschersleben.

Die singende Prinzessin

Wenn die Güstenerin nicht gerade beim Karneval aktiv ist oder in der Universität lernt, singt sie in ihrer Freizeit noch. Sie ist Teil der Staßfurter Gruppe „Lucid Dream“, die beim Kulturmarkt im vergangenen Jahr die Besucher mit ihren Liedern überzeugte. „Ich singe auch während der Karnevalsveranstaltung. Aber das ist ziemlich stressig“, gibt sie zu. Denn das heißt: Runter von der Bühne, raus aus dem Kleid, rein ins Kostüm, singen und dann wieder umziehen. „Aber Spaß macht es trotzdem. Und unser Karnevalschef hat auch gesagt, dass ich nur Prinzessin sein darf, wenn ich auch singe“, fügt sie mit einem Lachen hinzu.

Der für diese Session letzte Auftritt in Güsten am Sonnabend ist schon ausgebucht, erzählt sie. Und Sonntag geht es dann morgens gleich nach Aschersleben zum Straßenkarneval.

Und wie sieht es mit dem Karnevalsnachwuchs aus? „Meine Kinder haben daran wenig Interesse“, sagt Sabrina Eckardt. Aber insgesamt sehe es gut aus. „Es gibt so viele kleine Tänzer bei den Funkenmariechen, dass gar nicht alle auf die Bühne passen.“

Proklamation in Briefform

Und was war für das Prinzenpaar in dieser Session noch neu? „Wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, wie wir das Image des Karnevals etwas verändern können. Deswegen haben wir die Proklamation in eine neue Form gebracht“, sagt Sascha Licht. Und zwar lesen sich die beiden Majestäten gegenseitig Briefe vor: Sie versucht ihn, zum Karneval zu bringen und er lässt sich überzeugen. „In der Proklamation erwähnen wir auch unsere Mitglieder, die wir für ihr Engagement würdigen wollen.“ Und noch eine Neuerung haben die beiden gewagt. „Das Motto lautet ja ‚60 Jahre ohne Gendern, auch die Ampel wird’s nicht ändern‘. Also haben wir unsere gesamte Proklamation gegendert.“ Wie das ankam? Bei den Alteingesessenen nicht ganz so gut. „Aber die jüngeren Zuschauer haben uns viel Zuspruch gegeben, wie ‚erfrischend‘ die Proklamation war.“ Das Paar möchte damit zeigen: Karneval ist für alle da und jeder Zuschauer soll sich angesprochen fühlen.