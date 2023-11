Rund 100 Arbeitsplätze Mit Video: Neues Kaufland im Salzlandkreis - Was die Filiale auszeichnen wird

Die Arbeiten an der neuen Kauflandfiliale an der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt gehen weiter voran. Eines der wichtigsten Geräte wird nicht nur für kühle Lebensmittel sorgen.