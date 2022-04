Endlich in Staßfurt und Güsten wieder feiern?

Das Leben ist zurück in Gaststätten in Staßfurt und Güsten. Alles fast wieder vor Corona. Wenn da die Sorgen um fehlendes Personal nicht wären.

Staßfurt/Güsten - Über ein volles Festzelt konnten sich am Wochenende die Karnevalsfreunde vom Hohenerxleber Heimatverein freuen. Endlich auch wieder maskenfrei wurde getanzt und an den Biertischgarnituren bis in den frühen Morgen gefeiert.