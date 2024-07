Förderstedt - Die Klassen 6b und 6a der Sekundarschule Förderstedt haben erfolgreich am deutschlandweiten Englischwettbewerb „Big Challenge“ teilgenommen. Ein besonderer Glückwunsch geht an Gabby de Assis Costa (6a) zum 2. Platz auf Länderebene in der Kategorie Papierversion Sprint. Gabby ist die erste auf Schulebene und 2. in Sachsen-Anhalt, berichtet Lehrerin Heike Fettke.

327 Schüler der 6. Klassen aus Sachsen-Anhalt nahmen an dem Contest teil, bei dem neben sprachlichem Wissen, wie Vokabeln, Grammatik, Aussprache, auch landeskundliche Kenntnisse erfragt wurden. Gabby konnte sich über einen Landespokal in Silber, ein Big-Challenge-T-Shirt und einen Bluetooth-Lautsprecher freuen.

John Schmidt ist der 2. in der Schule und der 12. landesweit. Den 3. Platz schulintern errang Emma Tiesler (beide 6a). Max Neumeister aus der 6b belegte den 4. Platz der Förderstedter Sechstklässler. Das Ergebnis sei besonders zu würdigen, da die Schüler nicht wie die meisten Sechstklässler fünf Unterrichtsstunden wöchentlich Englisch lernten, sondern wegen Lehrermangels seit der 5. Klasse nur drei Stunden.