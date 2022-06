Erinnerung an beliebten Sportfreund findet Weg zur Familie in Förderstedt bei Staßfurt

Ein fast vergessener Wanderpokal, der an den viel zu früh verstorbenen Volleyballfreund Rainer Sonnefeld erinnerte, konnte gefunden werden und ist der Familie in Förderstedt bei Staßfurt übergeben worden.

Heinrich Bassüner (links) überbringt mit seiner Frau Renate (2. von rechts) den Gedächtnis-Pokal der Witwe von Rainer Sonnefeld – Renate Sonnefeld. Sohn Thomas und Enkelin Jana in Förderstedt werden die ehrenvolle Erinnerung in einer Vitrine im Hobbyraum aufbewahren.

Förderstedt - „Wir waren beste Freunde“, erinnert sich Heinrich Bassüner an eine Sportlerfreundschaft, wie es sie vermutlich nicht so viele gibt und an die sich der Staßfurter auch 29 Jahre nach dem plötzlichen Tod von Rainer Sonnefeld noch sehr gern erinnert.