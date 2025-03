Angst vor der Räumung Erste Camper am Schachtsee bauen unter Tränen ab

Am Großen Schachtsee in Wolmirsleben hat das große Packen und Räumen begonnen, denn der Salzlandkreis will das Gelände am 31. März schließen. Damit werden ein Ferienparadies und auch Freundschaften zerstört. Warum alle jetzt Angst vor Randalierern haben.