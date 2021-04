Erste Ü80er geimpft

Staßfurt

Christa und Hans-Horst Grickschat gehören zu den ersten 90 Staßfurtern, die am Samstag ihre Corona-Schutzimpfung über die Ü80-Aktion der Stadt Staßfurt erhalten haben. „Wir sind sehr glücklich, dass wir bald wieder unsere Enkel und Urenkel in den Arm nehmen können“, sagt die 84-Jährige. Den Zweittermin hat das Ehepaar aus Staßfurt am 22. Mai.

Am Samstag hat die Staßfurter Stadtverwaltung mit vier Mitarbeitern im Impfzentrum bei der Anmeldung und Dokumentation geholfen. Für die kommenden Samstage sind je bis zu 200 Impftermine für über 80-Jährige vergeben. Bis 1. Mai sollen alle 880 Einwohner, die Bedarf angemeldet hatten, ihre Erstimpfung erhalten haben. „Mit den Zweitimpfungen sind wir am 12. Juni fertig“, sagt Oberbürgermeister Sven Wagner. Er war am Samstag auch vor Ort, um sich die Aktion anzuschauen.

In den kommenden Wochen unterstützen weitere Stadtmitarbeiter die Impfungen in der Bodestraße. „Wir als Stadt Staßfurt bedanken uns ganz herzlich beim gesamten Team des Impfzentrums mit Leitung, DRK, Dr. Monika Mingram, den Kollegen der Bundeswehr und des Sicherheitsdienstes für das tolle Miteinander und die perfekte Einarbeitung", heißt es von der Stadt.