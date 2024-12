Der erste Weihnachtsmarkt, den der Verein „Zusammen für Egeln“ auf die Beine stellte, zog die Besucher in Scharen nach Egeln-Nord. Das hatte es lange nicht gegeben.

Erstes Baumschmücken in Egeln-Nord kommt sehr gut an

Auch der Weihnachtsmann ließ sich auf dem ersten Weihnachtsmarkt seit Jahren in Egeln-Nord blicken und beschenkte die Kinder mit Süßigkeiten aus seinem großen Sack.

Egeln-Nord. - Das erste Bleckendorfer Baumschmücken, zu dem der Verein „Zusammen für Egeln“ (ZfE) am Sonnabendnachmittag nach Egeln-Nord auf das Gelände des Dorfgemeinschaftshauses eingeladen hatte, war ein voller Erfolg. „Die Besucherzahl war wirklich super. In der Spitze konnten wir 400 bis 500 Gäste begrüßen. Es war schön, dass auch viele Egelner nach Egeln-Nord gekommen waren“, sagte der Vereinschef Gordon Tamm und fügte hinzu: „Das war ja unser Ziel, wieder etwas in Egeln-Nord zu machen und die Leute mitzunehmen.“