Nach Tag der offenen Tür der Berufsbildenden Schulen Wema in Staßfurt nun ein Kennenlernen der Ausbildung zum Erzieher und Pfegehelfer am Standort Aschersleben.

Erzieher und Pflegehelfer lernen an der Berufsschule Aschersleben

Aschersleben. - In der nagelneuen Lehrküche am Ascherslebener Standort der Berufsbildenden Schulen Wema bereiten Jule Spangenberg und Caroline Künne kleine Leckereien zu: Küchlein, Mousse au Chocolat und Bruschetta zum Beispiel. Kulinarisch liegt damit ein Hauch von Italien in der Luft.