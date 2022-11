Es braucht mehr Testzentren gegen Corona in Schönebeck und Staßfurt

In Aschersleben wurde am Krankenhaus ein Testzentrum eröffnet. Es braucht mehr davon, die Regeln müssen aber aktualisiert werden. Ein Kommentar.

Sollte es auch in Schönebeck am Krankenhaus ein Testzentrum geben?

Staßfurt/Schönebeck - Am Ende geht es also doch – zumindest in Aschersleben. Ein Testzentrum direkt vor dem Klinikum, wo es besonders gebraucht wird. Da ist es zunächst tatsächlich egal, wer wen dazu animiert hat. Hauptsache, es hilft denen, die das Testangebot am dringendsten benötigen. Dafür gibt es zurecht sogar Schokolade!