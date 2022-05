Etgerslebener Polizistin Kitty Schulze als Regionalbereichsbeamtin in der Egelner Mulde

Polizeihauptmeisterin Kitty Schulze war am vergangenen Sonnabendabend mit ihrem Streifenwagen in Borne. Dort begleitete sie den Umzug beim Halloweenfest durch das Dorf.

Egeln/Etgersleben - Die neue Polizistin heißt Kitty Schulze und kommt aus Etgersleben. Die 46-Jährige ist seit dem 11. Oktober dieses Jahres auf eigenem Wunsch Regionalbereichsbeamte in der Egelner Mulde geworden. Sie ist Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern und war vorher in Staßfurt als Ordnungshüterin tätig. Sie hatte den Wunsch, möglichst wohnortnah arbeiten zu können. „Es ist ein Unterschied, ob ich 25 Kilometer nach Staßfurt fahre oder sechs Kilometer nach Egeln. Außerdem kennen mich in Egeln ganz viele Leute schon, weil ich hier von 2010 bis 2015 schon gearbeitet habe in der damaligen Polizeistation“, sagte Kitty Schulze.