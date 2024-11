Die evangelische Kindertagesstätte „Apfelbäumchen“ in Egeln, in der derzeit 40 Mädchen und Jungen von sieben erfahrenen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut werden, besteht seit 20 Jahren.

Evengelische Kita in Egeln feierte ganz groß 20-jähriges Jubiläum

Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten der Kindertagesstätte „Apfelbäumchen" in Egeln gehörte auch ein Gottesdienst. Dort sangen die Kinder und gestalteten die Chronik ihrer Einrichtung nach.

Egeln. - Die Kindertagesstätte „Apfelbäumchen“ in Egeln, die über eine Kapazität von 45 Kindern verfügt und zum Zweckverband Kindertagesstätten im evangelischen Kirchenkreis Egeln gehört, kann auf ihr 20-jähriges Bestehen verweisen. „Wir hatten damals mit zwei Gruppen angefangen“, erinnert sich Simone Schnaak, die seit 2011 als Leiterin der Kindereinrichtung in der Meisterstraße tätig ist und die Entwicklung in dieser Zeit maßgeblich mitgeprägt hat.