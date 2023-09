Enrico Joo (vorn) hat in „Klippi's Fahrschule“ den Selbstversuch gemacht. Fahrlehrer Jost Klippstein hat den Volksstimme-Reporter im Fahrschulauto durch Staßfurt gelotst.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Ich will es dem Mann neben mir jetzt aber zeigen. Ich wäre wohl auch vorwärts in die Parklücke gekommen, aber richtige Autofahrer parken natürlich rückwärts ein. Dass es sich dabei um eine Einbahnstraße handelt und ich links statt wie gewohnt rechts seitlich einparken muss, spornt mich nur noch mehr an.