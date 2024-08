Staßfurt/Löderburg. - Zwei gute Nachrichten und eine schlechte hat die Vorsitzende des Gewerbevereins Staßfurt zum Sommerstammtisch an den Löderburger See mitgebracht. Die guten zuerst: Der Staßfurter Adventskalender soll eine Neuauflage erfahren, und es wird eine Kinder-Adventskalender-Premiere in der Vorweihnachtszeit 2024 geben. Franziska Jahns ruft die potenziellen Teilnehmer auf, ihre Angebote bis 1. September an sie zu richten. Man wolle die Kalender auf jeden Fall attraktiver gestalten, unter anderem die Türchen auch mehrfach mit den gesponserten Überraschungen besetzen. Gewerbetreibende sollten außerdem ihr Interesse bekunden, wie viele Exemplare sie verkaufen wollen. Auch als Geschenk an Kunden oder Mitarbeiter wären die Kalender geeignet, wirbt die Vereinsvorsitzende.

