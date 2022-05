Feuerwehr Hecklingen: Das hat der neue stellvertretende Stadtwehrleiter vor

Der Brandmeister Mathias Bahr aus Hecklingen ist vom Stadtrat als stellvertretender Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Hecklingen berufen worden. So will er in seine neue Funktion starten.

Hecklingen - Der Hecklinger Kamerad Mathias Bahr löst Stephan Broda als stellvertretenden Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hecklingen ab. Dessen Ehrenbeamtenverhältnis endete am 26. Mai dieses Jahres, so dass sich eine Neuwahl erforderlich machte. Diese wurde bereits am 23. April durch die aktiven Kameraden der Ortsfeuerwehren Cochstedt, Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen durchgeführt. Zur Wahl des neuen Stellvertreters stellten sich dort die beiden Kameraden Mathias Bahr von der Ortsfeuerwehr Hecklingen und Marko Hoppe von der Ortsfeuerwehr Groß Börnecke. Die Abstimmung erfolgte in geheimer Wahl. Dabei setzte sich der Brandmeister Mathias Bahr durch.