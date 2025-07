Güsten/Salzlandkreis - Mehr als 500 Kinder- und Jugendliche trafen sich fünf Tage lang zum Zeltlager des Kreisfeuerwehrverbands Salzland – auch nach dem 17. Jahr ist das Organisationsteam vom Standort Hans-Weniger-Sportstätte mehr als überzeugt.

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Neundorf. Foto: Tobias Winkler

Spiel, Spaß, Spannung – mit diesen drei Schlagworten warb die Kreisjugendfeuerwehr für ihr Zeltlager. Auch im 35. Jahr bot es Kindern und Jugendlichen der Region fünf Tage Ferien unter Gleichgesinnten. Zum 17. Mal trafen sich die Nachwuchswehren des Salzlandes und ihre Gäste am Kiesschacht in Güsten.

Nicht zuletzt dank des Mehrzweckgebäudes bot die Hans-Weniger-Sportstätte des ESV Lok Güsten von Freitag bis Dienstag einmal mehr optimale Bedingungen.

Dank an Team und Unterstützer

„Das ist seit jeher eine sehr gute Zusammenarbeit“, sagt Roswitha Salm, Kreisjugendwartin des Kreisfeuerwehrverbands Salzlandkreis. Klaus-Dieter „Peppi“ Füger aus dem Organisationsteam ergänzt: „Das ist auch nach all den Jahren top – wer kommt schon so viele Jahre mit so vielen Kindern so gut aus.“ Ein Kompliment an den Sportverein – und ein Lob an die kleinen wie großen Sponsoren.

Luca entdeckt die Spacebubble. Mit Mario Schlüter, Tauchschule Bernburg. Foto: Tobias Winkler

Den mehr als 500 Teilnehmern des Camps gefällt’s sichtlich. Die einen spielen Fußball auf einer Hüpfburg, die anderen spielen oder hüpfen einfach so. Ein paar Gruppen malen, wieder andere puzzlen, basteln, haben Freude – in Regie wie aus freien Stücken. Auch zur Erholung bleibt Raum. Auf dem See schlüpfen Kinder in Spacebubbles, um „übers Wasser“ zu laufen. Im Zelt gibt’s Schatten. Für die Verpflegung sorgen unter anderem der Krähenkessel Neundorf oder die Feldküche Unseburg.

Feuerwehr heißt Kameradschaft

Ein Jahr lang habe man das Zeltlager vorbereitet. Zelte, Spielgeräte, Spiele, Programm, Betreuer – man könne sich „aufeinander verlassen“, sagt Kevin Bierstedt, Organisator und Jugendwart aus Reihen der Ascherslebener Wehr. Was die Arbeit in der Orts-, Stadt-, Kreiswehr ausmache? „Die Kameradschaft“, sagt er. Das Handwerk lerne man in den Verbänden vor Ort, das Zeltlager stärke den Zusammenhalt. Bierstedt: „Die Kinder sollen sich kennenlernen.“

Statt Baden: Lara geht „übers Wasser“ des Kiesschachts. Foto: Tobias Winkler

Mit insgesamt 1.683 Mitgliedern ist der Nachwuchs des Salzlandkreises landesweit einer der stärksten. Die Entwicklung sei zuletzt sehr positiv, sind sich die Salm, Füger und Bierstedt einig. Das gelte für den Dienst der Wehren, die Wahrnehmung in der Gesellschaft wie für gemeinsame Aktionen.

Auch 2026 in Güsten

1991 startete das Zeltlager in Tarthun, 2001 zog’s ins Freibad Meisdorf, von 2002 bis 2007 traf man sich im Schwimmbad Schneidlingen, seit 2008 ist Güsten fester Veranstaltungsort (Corona-Ausnahme 2020: ein Gastspiel in Arendsee/Altmark).

Bei bester Verpflegung! Etwa von Torsten Witte (Krähenkessel Neundorf). Foto: Tobias Winkler

„Immer die ersten fünf Tage der Ferien“, sagt Jugendwartin Salm – beziehungsweise die ersten fünf Tage der schulfreien Sommerzeit, Wochenenden und andere Verschiebungen berücksichtigt.

Die Hans-Weniger-Sportstätte, auch 2026 soll sie Treffpunkt sein. „Wir fühlen uns hier wohl.“