Der Verbandsgemeinderat soll am 20. Juni über die Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Millionen Euro beschließen. Die Kameraden warten schon lange auf die neuen Fahrzeuge.

Egeln. - Der Verbandsgemeinderat der Egelner Mulde soll am 20. Juni und damit kurz vor dem Ende der Legislaturperiode noch einmal zu einer Sitzung zusammen kommen. Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) hofft, dass das Gremium beschlussfähig ist. Denn dort soll die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2,5 Millionen Euro beschlossen werden. Der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Ausschuss für Brand- und Katastrophenschutz haben im Vorfeld bereits ihre Zustimmung signalisiert.

Das Darlehen soll zur Finanzierung der Ende 2023 bestellten neuen Feuerwehrfahrzeuge verwendet werden, deren Kauf der Verbandsgemeinderat beschlossen hatte, erläuterte der Bau- und Ordnungsamtsleiter Sascha Josuns in der Sitzung des Ausschusses für Brand- und Katastrophenschutz. Die Kommunalaufsicht habe keine Einwände.

„Wir haben über die Anschaffung der Feuerwehrfahrzeuge lange diskutiert und hin- und hergerechnet in diesem Haus“, sagte Ausschusschef Christian Boos (CDU). Es sei schade, dass die Zinsen gestiegen seien. Aber die Kommunen würden ja bessere Konditionen erhalten als die Wirtschaft.

Anschaffung schon lange geplant

„Seit 2018 reden wir über die Fahrzeuganschaffungen in den einzelnen Ortswehren. Jetzt sind wir in der finalen Phase“, sagte der Brandschutz-Sachbearbeiter Steve Feld. Seinen Worten zufolge sollen die Ortswehren Etgersleben, Hakeborn und Wolmirsleben ein neues Löschgruppenfahrzeug (LF 10) erhalten. Sie sollen im Juli bei der Magirus GmbH in Ulm in Produktion gehen und Mitte November dieses Jahres ausgeliefert werden. Die Ortswehren Westeregeln und Unseburg bekommen ein Tanklöschfahrzeug (TLF 3000). Deren Auslieferung ist für den März beziehungsweise April 2025 geplant.

Für die Unseburger wird zusätzlich noch ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) angeschafft. Es soll bereits im Dezember dieses Jahres beziehungsweise im Januar 2025 vor Ort sein.

Umbau in Hakeborn nötig

Darüber hinaus wurden auch noch zwei Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) für Borne und Hakeborn geordert. Diese sollen im kommenden Monat bereitgestellt werden, sagte Steve Feld.

Auf die Anschaffungskosten angesprochen, nannte er für das LF 10 eine Summe von 387.000 Euro, für das TLF 3000 von 388.00 Euro, für das HLF 10 von 410.000 Euro und für das MTF von 48.000 Euro. Fördermittel erhält die Verbandsgemeinde für den Kauf nicht. Um eine Ausbildung der Kameraden, die auf den neuen Fahrzeugen sitzen werden, werde man nicht umhin kommen, so Feld.

In Hakeborn müssten Bauarbeiten vorgenommen werden, um den für die neuen Fahrzeuge notwendigen Platz zu schaffen. Die Arbeiten sollen kurzfristig in Angriff genommen werden, sagte der Bau- und Ordnungsamtsleiter und fügte hinzu: „Das ganze Feuerwehrgerätehaus soll auf eine Ebene gebracht werden“, so Josuns. „Damit wird auch eine Unfallquelle beseitigt“, machte Michael Stöhr deutlich.

Die alten Autos sollen in eine Versteigerung gegeben werden, teilte er auf Anfrage des stellvertretenden Tarthuner Wehrleiters René Palm mit. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister unter Hinweis auf einen höher ausgefallenen Verkaufserlös als erwartet.

„Die Feuerwehren können zufrieden sein“, sagte der Ausschussvorsitzende. Er dankte allen Ausschussmitgliedern für ihre gute Mitarbeit in den vergangenen fünf Jahren. Der Kauf der neuen Fahrzeuge sei am Schwierigsten gewesen, meinte Christian Boos rückblickend.