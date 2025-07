Ein Tresor, in dem sich Geld und Schmuck befanden, ist in Salzwedel gestohlen worden.

Salzwedel/vs. - Trickbetrüger haben eine Seniorin in Salzwedel um Erspartes, Schmuck und Dokumente gebracht. Doch wie? Das Duo habe am Freitag gegen 11 Uhr die Frau vor deren Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel angesprochen, schildert die Polizei das Geschehen. Es habe um einen Zettel und einen Stift gebeten, da es angeblich demnächst in das Haus einziehen und dem Hausmeister eine Nachricht hinterlassen wolle.

Lesen Sie auch: Kriminalität: Gebäude in Salzwedel beschossen

Daraufhin habe die Seniorin die Fremden in ihre Wohnung gelassen. Die Frau habe den Zettel geschrieben und die Bewohnerin in ein Gespräch verwickelt. Der Mann habe sich derweil unbeaufsichtigt in der Wohnung umgeschaut.

Polizei konnte mehrere Spuren sichern

Nachdem die beiden wieder gegangen waren, stellte die ältere Dame fest, dass ein Safe entwendet worden ist. In diesem hatten sich Bargeld, Schmuck und Dokumente befunden. Die Geschädigte meldete sich bei der Polizei. Der Frau ist ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden, heißt es im Pressebericht weiter.

Die Beamten konnten am Tatort mehrere Spuren sichern. Nun hoffen sie auf Hinweise von Zeugen, die die Täter womöglich gesehen haben. Der Mann war etwa 1,85 Meter groß, korpulent, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, trug dunkle Haare und einen Bart, ein dunkles T-Shirt und eine lange dunkle Hose. Die Frau war etwa 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hatte eine normale Figur und war mit einer hellen Jacke, dunkler Hose und einer Mütze bekleidet. Wer hat die Personen gesehen? Hinweise unter Telefon 03901/84 80.