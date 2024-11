Die Freiwillige Feuerwehr Staßfurt ist zum wiederholten Mal an denselben Ort ausgerückt. Die Kameraden veröffentlichten danach einen offenen Brief an den mutmaßlichen Feuerteufel.

Feuerwehr schreibt Brief an mutmaßlichen Brandstifter: "Lieber Feuerteufel: Du kannst aufhören"

Staßfurt. - Es ist 2.02 Uhr in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, als der Alarm eingeht in der Feuerwehr Staßfurt. Innerhalb von wenigen Minuten sind sie bereit und rücken zum Einsatzort aus – zu einem verlassenem Block in der Löderburger Straße in Staßfurt.