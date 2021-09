Feuerwehren rücken zweimal nach Atzendorf und einmal nach Staßfurt-Nord aus

In der Kirchstraße in Atzendorf wurde das Dach einer Scheune vom Blitz getroffen worden.

Atzendorf - Am Montagmorgen kam es zu einem weiteren Einsatz mehrerer Staßfurter Feuerwehren. Dieses Mal war ein Notruf in den frühen Morgenstunden aus Atzendorf abgesetzt worden. Ein Anwohner der Kirchstraße hatte die Feuerwehr gerufen. Um 3.47 Uhr ging die Alarmierung bei den Kameraden ein.

Scheune brennt

„Es handelte sich wahrscheinlich um einen Blitzeinschlag im Gebäude, welcher dazu führte, dass sich ein Balken entzündete“, informiert die Feuerwehr Löderburg auf ihrer Homepage. Bei dem Gebäude handelte es sich um eine Scheune, die nicht bewohnt war. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Feuerwehr Löderburg war mit der Ortsfeuerwehr Atzendorf, der Ortsfeuerwehr Staßfurt und der Stadtwehrleitung im Einsatz, ebenso mit der Polizei. Die Kameraden konnten den Brand gut löschen. Das Gebäude wurde auch von innen kontrolliert und mit der Drehleiter der Ortsfeuerwehr Staßfurt konnte das Dach von außen mit Einreißhaken geöffnet werden. Gegen 5.15 Uhr war der Einsatz beendet.

Kamin raucht stark

Das war nur einer von mehreren Einsätzen, die die Feuerwehren seit dem Wochenende absolvieren mussten.

Am Sonntagabend gegen 19.30 waren wieder die Ortsfeuerwehren Atzendorf und Löderburg und die Stadtwehrleitung ausgerückt und ebenfalls in die Kirchstraße in Atzendorf. Hier war Rauch gemeldet worden, der von einem Kamin stammte und nicht über den Schornstein abziehen konnte. Die Kameraden konnten den Einsatz durch Lüften des Hauses abarbeiten.

Brandstiftung im RFT-Gebäude?

Weitaus dramatischer schien die Lage am Samstagabend in Staßfurt-Nord. Dort musste sogar die Löderburger Straße von zirka 19 bis 22 Uhr für den Autoverkehr gesperrt werden. Ein Aufgebot mehrerer Feuerwehrautos hatte vor dem ehemaligen RFT-Hochhaus Stellung bezogen.

„Eine Lageerkundung vor Ort ergab, dass im Kellerbereich mehrere Reifen und Unrat brannten“, informiert die Staßfurter Feuerwehr online. Hier waren die Ortsfeuerwehren Löderburg und Staßfurt je mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Die Kameraden mussten im Gebäude mit Atemschutzgeräten vorrücken und auch abklären, ob sich noch Personen im Gebäude befinden und ob Strom anliegt. Beides war nicht der Fall. Der Einsatz dauerte ebenfalls mehrere Stunden.

Das Ordnungsamt war vor Ort und die Polizei hat Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung aufgenommen.