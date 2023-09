Der Schweizerhof Güsten freut sich über Zuwendungen in Höhe von 8000 Euro zum Kauf eines neuen Schulpferds. Ein Großteil der 90 Mitglieder sind Kinder und Jugend.

Finanzspritze für neues Schulpferd in Güsten

Güsten - fr

„Da war die Freude groß“, beschreibt Pferdesport-Experte Harald Sporreiter aus Aschersleben die Übergabe einer Spende an den Schweizerhof in Güsten. Den 2000-Euro-Scheck habe die Vereinsvorsitzende des Reitvereins Claudia Schmid-Stahmann mit der Erklärung entgegen genommen. Warum die Notwendigkeit zur Anschaffung eines neuen Schulpferdes besteht: „Unser Verein hat mittlerweile mehr als 90 Mitglieder, vor allem Kinder und Jugendliche. Da sind gute Schulpferde die wichtigste Grundlage für eine gute Ausbildung im Pferdesport.“

Einige der vierbeinigen Freunde hätten ein fortgeschrittenes Alter erreicht. „Da ist ein Neuzugang besonders wichtig“, betont Schmid-Stahmann.

Vizepräsident lobt ausgezeichnete Nachwuchsarbeit

„Einen geregelten Schulpferdeunterricht gibt es in nur wenigen Reitvereinen in Sachsen-Anhalt“, weiß der Vizepräsident des Pferdesportverbandes Sachsen-Anhalt Harald Sporreiter. Der Schweizerhof in Güsten zähle zu den Vereinen, „die hier eine ausgezeichnete Arbeit mit Shetlandponys, Deutschen Reitponys oder Sportpferden leisten.“

Güsten nehme als Landesstützpunkt für den Vierkampf (Dressur, Springen, Schwimmen, Laufen) eine Vorreiterrolle ein, zumal mit Nico Stahmann auch der Landestrainer für diese Disziplin hier zu Hause sei, so Sporreiter.

Umso mehr freue es auch den Pferdesportverband, dass mit Helmut Ibsch und der Salzlandsparkasse zwei Sponsoren gefunden werden konnten, die die Finanzierung des neuen Schulpferdes sicherstellen. Helmut Ibsch, bis Juni Vorstandsmitglied der Salzlandsparkasse, veranstaltete ein privates Sommerfest, dessen Erlös von 2000 Euro er dem Reitverein Schweizerhof zur Verfügung stellt, und die Salzlandsparkasse komplettierte den Betrag auf 8000 Euro. „Ich kenne den Reitverein schon sehr lange und weiß, wie wertvoll die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist, deshalb war es mir eine Herzensangelegenheit den Ankauf eines Schulpferdes zu unterstützen“, so Ibsch bei der Übergabe der symbolischen Schecks.

Mit Landrat Markus Bauer war auch der Verwaltungsratschef der Salzlandsparkasse zur Scheckübergabe gekommen, der sich bei einem Hofrundgang über die Möglichkeiten des Reitvereins informierte.