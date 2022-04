Fischtreppe an Bode in Staßfurt überflüssig?

Um den Mühlgraben durch die Staßfurter Horst vor einer Verlandung zu bewahren, wäre für Thomas Boigk die einfachste Lösung, hier - etwa 100 Meter vor dem Wehr Am Schütz - die Einlaufrohre in den Graben zu entfernen. Damit gäbe es wie bis in die 1970er Jahre auch eine ökologische Durchgängigkeit der Bode. Auf dem Mühlgraben fuhren einst sogar Ruderboote.

Foto: Falk Rockmann