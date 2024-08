Umweltminister Armin Willingmann (3.von links) schaute sich gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Unterhaltungsverbandes „Untere Bode“, Martina Ritterhaus, ihrem Nachfolger Rüdiger Lampert (2. von rechts) und dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Hecklingen, Frank Schinke (2. von links), an, was mit Hilfe der Fördermittel des Landes in der ehemaligen Kleingartenanlage in Groß Börnecke geschaffen werden konnte.

Foto: René Kiel