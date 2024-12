Löderburg. - Das Gebäude, in der sich die Kita Zwergenland in Löderburg momentan noch befindet, ist „baulich in einem sehr schlechten Zustand“. Bereits 2019 hatte die Stadt einen Fördermittelantrag an den Bund und die EU zur vollständigen Sanierung der Kita-Räume gestellt, der allerdings erfolglos war. Eine Sanierung des alten Gebäudes sei nun nicht mehr möglich und auch nicht mehr wirtschaftlich, heißt es in einer Beschlussvorlage der Stadt. Sie sieht deshalb vor, Kita und Hort zu trennen und ausschließlich für die Kita ein neues Gebäude zu errichten.

