Bundestagswahlen Für Briefwahl in Egelner Mulde fehlen noch die Stimmzettel

In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde laufen die Vorbereitungen für die Bundestagswahl am 26. September, dem wichtigsten Urnengang in diesem Jahr in Deutschland, auf Hochtouren. Die Briefwahl ist jedoch noch nicht möglich. Am 24. August 2021 sollen die Wahlbenachrichtigungen in der Egelner Mulde rausgehen.