Für Brücke in Osmarsleben fehlt Geländer und Pflaster

Die neue Brücke in Osmarsleben wird ab sofort für Fußgänger freigegeben, aber auf die Fertigstellung müssen Autofahrer noch warten.

Osmarsleben - Am Dienstagabend schleicht ein Spaziergänger mit Hund über die neue Brücke in Osmarsleben. Die ist für Passanten, wenn sie ein wenig aufpassen auf die Bauteile, die herumliegen, schon gut begehbar. Der Großteil der Brücke ist gepflastert, Bauzäune sichern in Richtung Wipper ab. Erlaubt ist das Benutzen der Brücke noch nicht, denn ein Bauzaun soll die Baustelle eigentlich verschließen.