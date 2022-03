„Für’n Arsch“: So heißt eine neue Ausstellung in Aschersleben

Pünktlich zum internationalen Welttoilettentag am 19. November wurde die neue Ausstellung im Museum Aschersleben eröffnet. Auf echten Badfliesen finden sich in Kritzelmanier etliche Fakten rund ums Thema, immer mit einem Augenzwinkern und versehen mit kleinen Anekdoten.

Aschersleben - Man kann sich tatsächlich eine ganze Weile in der neuen Ausstellung im Ascherslebener Museum aufhalten. „Für’n Arsch! – Klo (Papier)Geschichten“ erklärt nicht nur die Historie des eigenen Bedürfnisses und sämtlicher Utensilien. Sie demonstriert sie auch eindrücklich. In eigens aufgestellten Klokabinen verstecken sich historische „Stuhl-Möbel“. Auf echte Badfliesen ist Wissenswertes in Form von Klosprüchen gekritzelt.