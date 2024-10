Bei einem Verkehrsunfall in Staßfurt wurde Montagmittag ein Fußgänger verletzt. Als er einen Zebrastreifen überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw.

Fußgänger bei Zusammenstoß auf Zebrastreifen in Staßfurt verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagvormittag in Staßfurt im Bereich der Zebrastreifen-Einmüdung Prinzenberg/Hohlweg.

Staßfurt. - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag um die Mittagszeit im Einmündungsbereich Prinzenberg/Hohlweg in Staßfurt. Laut Bericht des Polizeireviers Salzland wurde auf dem Fußgängerüberweg ein Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst – und zum Glück nur leicht verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war das Auto auf dem Prinzenberg unterwegs und wollte nach links in Richtung Hohlweg abbiegen.