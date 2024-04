Neues Lokal in Neundorf: Großer Grieche beendet Durststrecke

Seit dieser Woche hat Neundorf wieder eine Stätte der Gastlichkeit. In der einstigen Weintraube öffnete Luca Indrit das griechische Restaurant Asteria.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Neundorf. - Die gut dreimonatige Durststrecke in Neundorf ist überstanden. „Irgendwann muss man mal Feierabend machen“, mit diesen Worten hatte Hans-Werner Schütze zum Ende des vergangenen Jahres sein letztes Bier in seiner „Quelle“ am Sportplatz gezapft. Da war der 71-Jährige schon der Einzige, zu dem die Neundorfer mal auf ein Bier oder ein Schnitzel um die Ecke gehen konnten. Neundorf hat immerhin über 1.800 Einwohner.