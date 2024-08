Gebäude unter dem Hammer

Zwei Immobilien in Staßfurt und im Ortsteil Neundorf sollen am 12. September von einem Berliner Auktionshaus versteigert werden. Was es damit auf sich hat.

Das Mindestgebot für das Wohn- und Geschäftshaus in der Steinstraße 37 in Staßfurt beträgt 79.000 Euro.

Staßfurt. - „Der Wechsel allein ist das Beständige.“ Das wusste bereits Arthur Schopenhauer – ein deutscher Philosoph und Hochschullehrer. Ob er dabei ausgerechnet an Staßfurt gedacht hat, ist zu bezweifeln. Doch die Bodestadt ist ein gutes Beispiel dafür, dass Veränderungen und Neues zu einer Kommune gehören. Auch im Stadtbild. Im September – genau am 12. – jedenfalls werden eine Hofanlage im Ortsteil Neundorf und ein Wohn- und Geschäftshaus in der Steinstraße 37 in Staßfurt versteigert.