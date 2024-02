Klaus Begall ist ärztlicher Direktor in Halberstadt und Projektleiter des neuen Medizin-Campus.

Staßfurt/Schönebeck - Deutschland hat ein großes Problem. Im Gesundheitswesen gibt es seit vielen Jahren in vielen Bereichen eine große Versorgungslücke. Und diese wird nicht unbedingt kleiner. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) prognostiziert, dass im Jahr 2035 knapp 1,8 Millionen Fachkräfte in der Pflege fehlen werden. Um dem Mangel gerecht zu werden, arbeiten vermehrt auch Ärzte aus dem Ausland in den Kliniken. Mehr als 57.000 waren es im Jahr 2021.