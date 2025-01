Egelns Bürgermeister lobt Arbeit des Gemischten Chors Egeln. Der Vereinschef Peter Bauch nutzte die Jahreshauptversammlung, um nach 16 Jahren den Vorsitz in jüngere Hände zu geben. Seine Nachfolge tritt Wolf-Rainer Schinkel an.

Egeln - An der Spitze des Gemischten Chors Egeln gibt es einen Wechsel. Peter Bauch, der seit 19 Jahren im Vorstand gearbeitet hatte und dem Verein seit 16 Jahren vorsteht, bat in der Jahreshauptversammlung im Übungsraum des Chors in Egeln in seinem Rechenschaftsbericht um seine Entlastung von der Vorstandsarbeit. Er zitierte den Schriftsteller Theodor Fontane, der erklärt hatte: „Die Kunst der Lebensführung besteht darin, mit soviel Dampf zu fahren, wie gerade da ist.“ Ihm fehle jetzt dieser Dampf, räumte Peter Bauch ein und übergab den Staffelstab an Wolf-Rainer Schinkel und damit in jüngere Hände.

Um eine Entlastung baten an diesem Tag auch die Vorstandsmitglieder Bettina Richter und Vera Just. Ihnen dankten die Mitglieder und wünschten ihnen für die Zukunft alles Gute. Neben Wolf-Rainer Schinkel arbeiten auch Annette Schneider und Ines Kuhn im neuen Vorstand mit. Sie wurden von den Mitgliedern bestätigt.

2024 war nach Einschätzung von Peter Bauch ein erfolgreiches Jahr für den Chor. Durch das gemeinschaftliche Singen, durch dieErarbeitung von Programmen, unter anderem mit den Jagdhornbläsern aus Kroppenstedt, dem Frauenchor Hecklingen sowie das Singen mit weiteren Chören im Rosarium Sangerhausen, wurde die Chorgemeinschaft aus seiner Sicht gefestigt und fand neue Auftrittsmöglichkeiten. Zum Zusammenhalt hätten auch die gemeinsamen Ausflüge nach Hannover und zur Landesgartenschau in Bad Dürrenberg beigetragen.

Gemischter Chor Egeln hat 31 aktive Mitglieder

„Chorsingen ist mehr als nur das Zusammenspiel von Stimmen. Ein Chor als Gemeinschaft von Menschen, die durch ihre Leidenschaft für das Singen verbunden sind, lebt von einem positiven Miteinander. Wertschätzung gehört zum Choralltag, denn ohne sie wären Einsatz und Engagement schnell auserwählt. Sie schafft ein Klima des Vertrauens, in dem sich alle wohlfühlen und ihre Fähigkeiten einbringen können. Ein Chor ist umso reicher, je vielfältiger seine Mitglieder sind. Die Vielfalt der Stimmen und Persönlichkeiten macht einen Chor zu einem bunten Klangteppich. Unterschiedliche Erfahrungen, kulturelle Hintergründe und musikalische Prägungen bereichern den Chor und machen ihn einzigartig“, betonte Peter Bauch.

Seinen Worten zufolge zählt der Klangkörper gegenwärtig 31 aktive Chormitglieder, zwei Chorleiter, drei passive Mitglieder und zwei Ehrenmitgieder. „Wir müssen auch weiter die Werbetrommel für neue Mitglieder rühren“, sagte der scheidende Vereinschef unter Hinweis auf das steigende Durchschnittsalter.

Für 50 Jahre ausgezeichnet

Für die Probenarbeit und die Organisation des Vereinslebens dankte er allen Sängerinnen und Sängern, auch deren Familien, der Chorleiterin Andrea Rokus sowie den Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement. Ohne gemeinsames Handeln gehe nichts, so Bauch.

Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner bekräftigte, dass der Gemischte Chor ein wichtiger Botschafter der Stadt sei und dankte allen Mitgliedern für ihr künstlerisches Wirken.

Die Versammlung nutzte der Verein auch dazu, langjährige Mitglieder zu ehren. Dabei handelt es sich um Kathrin Müller, die seit Jahren die beliebteste Solistin des Chors ist, und um Hans-Jörg Loewe. „Beide singen seit 50 Jahren, also seit ihrer Schulzeit, im Chor und gehören zu den Stützen in ihrer Stimmgruppe“, sagte Chormitglied Günter Stock.

In der Diskussion, an der sich auch das Ehrenmitglied, der langjährige Chorleiter Eckart Zeidler beteiligte, gab es etliche Hinweise zur Probenarbeit, zur Liedauswahl und zur Programmgestaltung, die vom Vorstand aufgenommen wurden, berichtete Günter Stock. „So gehen wir nun in ein neues Chorjahr und freuen uns auf neue Aufgaben, unter anderem auf die Teilnahme am Internationalen Chorfestival ,Sine musica – nulla vita“ hier in Egeln, auf das Treffen mit den Freunden aus der Partnerstadt Rüthen im Herbst, auf das gemeinsames Singen mit den beiden anderen Chören unserer Stadt, aber auch mit Chören aus der Umgebung“, fügte er hinzu.