George Clooney dürfte in Cochstedt landen

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bereitet sich an seinem neuen Standort in Cochstedt auf die geplante Wiederaufnahme des Flugverkehrs vor.

An einem Foto im Erdgeschoss des Towers stellte Daniel Sülberg (rechts) den Landtagsabgeordneten Kathrin Tarricone und Johann Hauser das Nationale Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme in Cochstedt vor.

Cochstedt - Das DLR, das den rund 110 Hektar großen Verkehrsflughafen Cochstedt nach der Insolvenz des damaligen privaten Investors übernommen hatte und zum Nationalen Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme ausbaut, will den seit Jahren ruhenden Flugverkehr am 1. April wieder aufnehmen. Er soll integraler Bestandteil der Forschungsinfrastruktur werden und die Integration von Drohnentests in den normalen Flughafen-Betrieb ermöglichen, sagte der Leiter des Standortes Daniel Sülberg beim Besuch einer Delegation der FDP-Landtagsfraktion vor Ort.