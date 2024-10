Mit vereinten Kräften beförderten Groß-Börnecker eine 1,6 Tonnen schwere Glocke in die St.-Laurentius-Kirche. Damit soll das vorhandene Läutwerk ergänzt werden.

Groß Börnecke. - Mit vereinten Kräften haben die Groß-Börnecker am Sonntagvormittag die rund 1,6 Tonnen schwere große Glocke mit einem Durchmesser von 1,29 Meter, an ihren neuen Bestimmungsort, den Turm der St. Laurentius-Kirche, hochgezogen. Die Glocke hing viele Jahre in der inzwischen stillgelegten Clemens-Kirche des Dorfes. Die Überwindung der Distanz von rund zwölf Meter gelang den Kindern, Frauen und Männern mithilfe eines Flaschenzuges und unter fachkundiger Anleitung des Halberstädter Architekten Gerd Srocke sehr gut.