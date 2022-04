Großbrand in Neu Staßfurt: Zwei Lagerhallen mit Stroh brennen vollständig aus

An der Ortsdurchfahrt Neu Staßfurt gab es in der Nacht zu Ostermontag einen ersten Vollbrand einer Lagerhalle.

Neu Staßfurt - Am Ostermontag um 1.19 Uhr wurden die Feuerwehren in Staßfurt und die Polizei wegen eines Großbrandes in Neu Staßfurt alarmiert. Eine Lagerhalle an der Ortsdurchfahrt stand beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. In der Halle war Stroh eingelagert, auf dem Dach befand sich eine Photovoltaik-Anlage.

„Der Sachschaden wird durch die Eigentümer auf mehr als 1 Million Euro beziffert“, teilt die Polizei des Salzlandkreises mit. Personenschaden gab es nicht. „Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Feuerwehr lässt die Halle kontrolliert abbrennen. Daher wird die Ortsdurchfahrt Neu Staßfurt noch den gesamten Montag gesperrt sein.“ Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Lagerhalle an der Straße brennt immer noch. Foto: Enrico Joo

Knapp 200 Kameraden waren und sind im Einsatz. Foto: Enrico Joo

Zwischen 5 und 6 Uhr fing etwa 50 Meter entfernt eine zweite Lagerhalle Feuer, die ebenfalls zu einem Drittel mit Stroh gefüllt war. Ein Übergreifen des Feuers von der ersten Halle auf die zweite Halle schloss die Feuerwehr vor Ort aus. Etwa 200 Kameraden aus 13 Feuerwehren waren teilweise im Einsatz. Auch Rettungsdienst, Drohnenstaffel und Polizei waren im Einsatz.

Die Feuerwehr wird die Feuer kontrolliert abbrennen lassen. Das wird bis zu eine Woche dauern. Die Ortsdurchfahrt Neu Staßfurt wird in der Zeit nur für Anlieger befahrbar sein.

