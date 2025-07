Das Ehepaar Steitz hat im Gewerbegebiet „Bodewiesen“ in Gänsefurth aus einem ehemaligen Acker ein kleines Naturparadies geschaffen. Was die Gäste beim Tag der offenen Tür über das Areal erfahren konnten.

Grünes Paradies mit Kapelle und Wasserrad: Gänsefurther Garten versetzt Besucher in Erstaunen

Der Garten der Familie Steitz im Gewerbegebiet „Bodewiesen“ in Gänsefurth ist ein einzigartiges Naturparadies mit einer kleinen katholischen Kapelle und einem Wasserrad.

Hecklingen/Gänsefurth/VS - Sieben Familien hatten beim Tag der offenen Gärten in Aschersleben und Umgebung interessierten Besuchern Einblicke in ihre privaten Anlagen gewährt. Erstmals mit dabei war auch das Ehepaar Ilse und Horst Steitz aus Hecklingen, das im Gewerbegebiet „Bodewiesen“ in Gänsefurth wohnt.