Das Klosterensemble zog am Reformationstag auf dem Gelände des ehemaligen Klosters „Marienstuhl“ in Egeln wieder sehr viele Besucher aus nah und fern in seinen Bann. Im Gewölbekeller ging es schaurig zu.

Egeln. - Das Klosterensemble hat auch am Reformationstag die Besucher wieder in seinen Bann gezogen. Viele Menschen folgten der Einladung des Besitzers des ehemaligen Klosters Marienstuhl in Egeln, Volker Kups, und fanden sich auf dem Gelände ein. Volker Kups äußerte sich erfreut darüber, dass so viele kleine und große Gäste aus nah und fern zur Halloween-Feier gekommen waren.