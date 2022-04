Güstener Bürgermeister hat Verständnis für fehlende Straßenbeleuchtung als wichtigstes Problem

In der Neundorfer Straße in Güsten, die gegenwärtig ausgebaut wird, ist es nachts zappenduster.

Güsten (fr) - Eine Erklärung, warum die Straßensanierung in der Stadt Güsten im nichtöffentlichen Teil Thema war, gab Bürgermeister Helmut Zander (SPD) im jüngsten Stadtrat nicht. Es handelte sich bei diesem Tagesordnungspunkt um Auftragsvergaben für bereits beschlossene Maßnahmen, was eben nicht öffentlich behandelt wird. Dass es um Vergaben geht, war allerdings nicht so in der Tagesordnung deutlich gemacht worden.