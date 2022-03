Haus am See: 19 glückliche Mieter freuen sich in Staßfurt auf neue Wohnungen

Die Staßfurter Salzfee zieht aus 53 Bewerbern 19 Mieter, die ab August die neu gebauten Wohnungen im „Haus am See“ in Staßfurt beziehen dürfen.

Staßfurt - Noch immer rattert es. Bauarbeiter laufen von links nach rechts. Das Vorzeigeprojekt „Haus am See“ der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt (Wobau) liegt in den letzten Zügen. Derzeit wird noch Estrich verlegt. Doch schon bald können die Wohnungen bezogen werden. Ab August sollen die Mieter einziehen. Doch wer zieht eigentlich in das schicke Wohnhaus direkt am Stadtsee? Wer bekommt die exklusiven Wohnungen?