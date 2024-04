Die kalkliebenden Pflanzen bezaubern Spaziergänger in Gänsefurth durch ihre goldgelben Blüten.

Hecklingen: Adonisröschen locken in den „Weinbergsgrund“

Hecklingen - Die goldgelben Blüten der Adonisröschen locken wieder zu einem Spaziergang in den „Weinbergsgrund“ bei Gänsefurth. Normalerweise ist ihre Hauptblütezeit Mitte April, aber in diesem Jahr ist die Natur einige Wochen voraus. Laut Naturschutzbund (Nabu) treiben die Frühlings-Adonisröschen, die mit wissenschaftlichen Namen als Adonis vernalis bezeichnet werden, zunächst violett-olivgrün bereifte Knospen auf ganz kurzen Stielen, die fast auf dem Erdboden zu liegen scheinen und im grauen Winterlaub kaum in Erscheinung treten. Sie sind geschützt und dürfen deshalb nicht gepflückt oder ausgegraben werden, auch weil sie giftig sind.

Die Region zählt zusammen mit Thüringen mit zu den Hauptverbreitungsgebieten dieser schönen Pflanze in Deutschland.

Die Adonisröschen benötigen als Lebensraum kalkbetonten Trockenrasen. Diese Voraussetzungen sind im Weinbergsgrund, bei dem es sich um ein Trockengebiet im Regenschatten des Harzes handelt, gegeben, zumal sich dort ehemalige Kalksteinbrüche befinden. Das Kalkwerk im Eingangsbereich produzierte dort bis zu seinem Abriss im Jahr 1972 Kalk für den Baubedarf.

„Das unter anderem mit verschiedenen Obstgehölzen bepflanzte Gebiet stellt heute einen wertvollen Lebensraum dar, der zahlreichen gefährdeten Tieren und Pflanzen Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Auf Grund der Lage des Weinbergsgrundes und der dort vorherrschenden klimatischen Einflüsse treffen wir an den sonnenexponierten Hängen überwiegend auf kontinentale, das heißt südöstlich verbreitete Florenelemente. Die wohl markanteste Art dürfte dabei das Frühlings-Adonisröschen sein“, heißt es auf der Internet-Homepage der Fachgruppe Faunistik und Ökologie.