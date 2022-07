Hecklingen: Endlich Aussicht auf neue Sprunggrube für Grundschule in Groß Börnecke?

Das Grundschulzentrum „Bördeblick“ in Groß Börnecke braucht für den Sportunterricht eine neue Sprunggrube. Diese sollte schon im vergangenen Jahre angelegt werden, lässt aber weiter auf sich warten.

Hecklingen/Groß Börnecke - „Die Sprunggrube in der Groß Börnecker Grundschule ist in Arbeit. Wir sind guter Dinge, dass wir sie zeitnah umgesetzt bekommen“, sagte Bürgermeiste Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) auf Anfrage der Volksstimme. Die Stadtverwaltung habe die Ausschreibung wiederholt und habe nun mehrere Angebote vorliegen. „Die werden wir in dieser Woche auswerten und die Vergabe durch den Haupt- und Finanzausschuss durchführen. Das wird kurzfristig passieren“, erklärte Epperlein im Volksstimme-Gespräch.