Mit der Bereitstellung einer Liquiditätshilfe aus dem Ausgleichsstock für notleidende Kommunen kann Hecklingen die Zahlungsverpflichtungen erfüllen. An den Jahresabschlüssen bis 2024 und am Etat für 2025 wird bereits gearbeitet.

Über 1,385 Millionen Euro Liquiditätshilfe freut man sich in der Stadt Hecklingen.

Hecklingen. - Die Stadt Hecklingen hat vom Land Sachsen-Anhalt eine Liquiditätshilfe in Höhe von 1,385 Millionen Euro erhalten, damit sie ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann. Das teilte die Fachbereichsleiterin für Finanzen, Katja Lehmann-Schmidt, in der jüngsten Stadtratssitzung mit. Diese positive Nachricht kommentierten die Stadträte, in dem sie auf die Tische klopften.