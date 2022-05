Hecklingen hat keinen Hausarzt mehr

Die Lage ist dramatisch. Nach dem Tod von Diplom-Medizinerin Elke Seidenberg ist die medizinische Versorgung in Hecklingen nicht mehr gewährleistet. Das ist besonders für die älteren Patienten ein großes Problem.

Die ehemalige Arztpraxis von Elke Seidenberg in der Hermann-Danz-Straße 28 ist nach dem Tod der Ärztin bis auf Weiteres geschlossen.

Hecklingen - Wohin bei einer Grippe? Oder wenn der nächste Gesundheitscheck ansteht? In Hecklingen gibt es keine Hausarzt-Praxis mehr. In Schneidlingen und Groß Börnecke zwar schon. Doch sie nehmen keine neuen Patienten mehr an. Wo können Hecklinger jetzt mit ihren Beschwerden hin?