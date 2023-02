Die Wohnstätte der Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH am Wachtberg in Hecklingen, in der Menschen mit einer seelischen Behinderung leben, hat eine neue Leiterin. Dabei handelt es sich um Claudia Luckau, die sich für ihre neue Tätigkeit viel vorgenommen hat.

Der Bereichsleiter Wohnen der Lebenshilfe, René Wullstein, schaut seiner Kollegin Claudia Luckau, die das Heim am Wachtberg in Hecklingen leitet, über die Schulter.

Hecklingen - Claudia Luckau hatte die Leitung der Wohnstätte der Lebenshilfe für 50 seelisch behinderte Erwachsene, die nicht mehr oder noch nicht in der Lage sind, ihr Leben eigenständig zu führen, am 1. Oktober des vergangenen Jahres übernommen. Sie trat die Nachfolge von Ingo Neubert an. Die 51-Jährige war zuvor mehr als 19 Jahre lang bei der SBH Südost GmbH, einem Bildungsunternehmen tätig, das auch in Staßfurt ansässig ist und in den vergangenen vier Jahren als Standortkoordinatorin.