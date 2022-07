Hecklingen: Vollsperrung steht bevor

Weite Wege stehen bevor. Vielleicht schon am Montag startet die Baumaßnahme auf der Kreisstraße zwischen Hecklingen und Groß Börnecke. Vollsperrung inklusive.

Hecklingen (rki) - Die Bauarbeiten und die Vollsperrung sollen auf der Kreisstraße 1306 zwischen Hecklingen und Groß Börnecke am 20. September beginnen. Das teilte Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag im „Stern“ auf Anfrage von Elke Atzler (CDU) mit.