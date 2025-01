Kerstin Stüwe geht nach 48 Jahren als Erzieherin und langjährige Leiterin der Lebenshilfe-Tagesstätte Hecklingen in den verdienten Ruhestand.

Hecklingen. - Die langjährige Leiterin der Hecklinger Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ der Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH, Kerstin Stüwe, ist gestern offiziell in den verdienten Ruhestand verabschiedet worden. Der Staßfurterin fiel es nach insgesamt 48 Jahren als Erzieherin, von denen sie 45 Jahre in der Hecklinger Kita tätig war und davon fast 30 Jahre als Chefin, nicht leicht ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und besonders den rund 220 Kindern in der Krippe, im Kindergarten und im Hort„Lebe wohl“ zu sagen.