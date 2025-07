Bei einem Unwetter steht der Bereich am Ortseingang in Hecklingen aus Richtung Staßfurt zum Leidwesen der Anwohner stets unter Wasser, wie hier die Staßfurter Straße am 15. August 2023.

Staßfurt/Hecklingen/Egeln/VS - Wenn die Meteorologen heftige Gewitter mit Starkregengüssen vorhersagen, sind die Anwohner der Hermann-Danz-Straße, der Staßfurter Straße und des Birkenweges in Hecklingen in Angst und Sorge, dass ihre Häuser wie in den vergangenen Jahren überschwemmt werden könnten. Denn das vorhandene Leitungsnetz ist nicht in der Lage, riesige Niederschlagswassermengen aufzunehmen. Deshalb laufen dann auch immer die Abwässer mit Fäkalienresten auf die Grundstücke sowie in die Hausflure.