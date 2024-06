Treffen des neuen Kultur- und Heimatvereins Hecklingen im ehemaligen Klostergarten kommt sehr gut an. Es geht weiter mit den Picknicks und mit einem Familienradeln.

Beim ersten Picknick des neuen Kultur- und Heimatvereins Hecklingen im Klostergarten zwischen Basilika und Schloss hatten es sich auch die Kinder in einem kleinen Zelt gemütlich gemacht.

Hecklingen. - Der neugegründet Kultur- und Heimatverein Hecklingen hat mit einem Heimat-Picknick auf der Wiese hinter der Hecklinger Basilika den Startschuss für sein geplantes Wirken im Ort vollzogen. Inzwischen sei die Eintragung als Verein erfolgt. Auch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit vom Finanzamt liege nunmehr vor, sagte der Vorsitzende Dörk Ladehoff und fügte hinzu: „Wir haben in den Nachbarorten gute Vorbilder mit den Vereinen.“ Ziel sei es, auch die anderen Ortsteile der Stadt Hecklingen einzubeziehen.

Der Einladung des Vereins zu dieser Gesprächsrunde in lockerer Atmosphäre an einem historischen Ort − auf dem Gelände des ehemaligen Nonnenklosters − waren etliche Einwohner gefolgt, darunter auch Ortsbürgermeisterin Heidemarie Hoffmann. Und pünktlich zu dieser Veranstaltung unter den alten Bäumen hatte auch der Regen aufgehört.

Das Ansinnen des Vereins sei es, dass man rausgehe und sich in Hecklingen treffe, sagte Dörk Ladehoff, der von neun Mitstreitern aktiv unterstützt wird − darunter auch Bürgermeister Hendrik Mahrholdt −, bei der ersten Veranstaltung. Der Rathauschef selbst sprach von einem schönen und gelungenen Start. Diese Einschätzung teilten auch andere Teilnehmer.

Anlieger helfen spontan

Dörk Ladehoff äußerte sich erfreut darüber, dass die Anlieger für das erste Picknick sofort unkompliziert ihre Hilfe angeboten hätten. So habe Manuela Rose-Kirchner, Leiterin des Stadtschlosses, den Gästen die Nutzung der Toiletten angeboten. Und Steffen Walther, der mit seiner Frau an der Veranstaltung teilnahm, stellte den Strom zur Verfügung.

Insgesamt plant der Verein vier solche Heimat-Picknicks und lädt dazu alle interessierten Bürger ein. Sie finden jeweils mittwochs statt. Das nächste ist heute im stimmungsvollen Ambiente mit dem Hecklinger Frauenchor. „Wir haben an diesem Tag zwar Probe. Aber die machen wir hier öffentlich.“ Mit diesen Worten habe die Chorchefin Dagmar Kaminski die Teilnahme der Sängerinnen zugesagt, berichtete Dörk Ladehoff.

Ein Fragezeichen wegen Fußball-EM

Beim nächsten Mal, 12. und 19. Juni, heißt es „Gespräche und Musik“. Hinter dem vierten Termin stehe wegen der Fußball-Europameisterschaft jedoch noch ein Fragezeichen, sagte der Vereinschef. Denn am 19. Juni absolviert die DFB-Elf um Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Gruppenspiel gegen Ungarn.

In der Zeit von 18 Uhr bis zirka 20 Uhr können alle Interessenten zum Heimat-Picknick eine Decke sowie etwas zu essen mitbringen und das Rahmenprogramm sowie Gespräche genießen. Auch ein eigener Hecklinger Picknick-Song sei geplant, stellte der Vereinschef in Aussicht. Die Idee zu diesen Veranstaltungen habe man in Brumby „geklaut“, berichtete er. Dort habe der ehemalige Pfarrer Gottfried Eggebrecht dieses Form des gemütlichen Beisammenseins ins Leben gerufen.

Familienradeln geplant

Als nächste Veranstaltung plant der Verein am Sonntag, 18. August, einen Familienradausflug. Die Tour soll um 10 Uhr beginnen, sagte Ladehoff. „Wir wollen uns auch beim Hecklinger Heimatfest einbringen“, teilte er mit Blick zur Ortsbürgermeisterin mit. Sie plant diesen kulturellen Höhepunkt für die Hecklinger und ihre Gäste vom 9. bis 11. August auf dem roten Platz neben dem Stadtsaal „Stern“ mit einem abwechslungsreichen Programm für Alt und Jung.

Der Vereinschef könnte sich in Anknüpfung auf die Karnevalstradition in Hecklingen, die vor Jahren ein jähes Ende fand, vorstellen, auch wieder mal eine solche Veranstaltung anzuschieben. „Das besprechen wir im Verein“, sagte er.