Löderburg. - Der Boden ist eben, die Wände im freundlichen Hellgrün gestrichen. Es ist alles fertig für den erneuten Einzug des Heimatvereins Löderburg in der Breiten Straße. Obwohl sie nie ganz ausgezogen sind. Manche große Möbel wurden zwar in der anliegenden Grundschule Löderburg eingelagert, aber viele Sachen mussten ihren vorübergehenden Platz in den oberen Stockwerken finden, wo es die vergangenen Monate recht eng wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.